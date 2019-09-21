Врачи рассказали о том, как выявляют и лечат самый агрессивный рак мозга

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. СМИ со ссылкой на врачей утверждают, что у актрисы Анастасии Заворотнюк глиобластома — рак мозга. В последние годы от этого заболевания ушли из жизни Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов, Ив-Сен Лоран. Глиобластому трудно распознать на ранних стадиях, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно. РИА Новости рассказывает о диагностике глиобластомы и самых передовых методах терапии.

"Молчаливый убийца"

Печальные вести о болезни Анастасии Заворотнюк совпали с Европейской неделей ранней диагностики опухолей головы, шеи и щитовидной железы. Уже седьмой год подряд во второй половине сентября сотни онкологических клиник в разных странах бесплатно обследуют всех желающих. В Москве провериться можно было сразу в нескольких медицинских центрах, в том числе в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и Университетской клинической больнице № 1 Сеченовского университета.

Каждое утро в холле университетской клиники собирались несколько десятков человек. Большинство приходили к специалистам уже с анализами и снимками головы, как, например, 60-летняя москвичка Валентина К. Два года назад врач районной поликлиники заподозрил у нее злокачественную опухоль в мозге. Дальнейшее обследование диагноз не подтвердило, но Валентина теперь тщательно следит за самочувствием.

"Рак — молчаливый убийца. Когда у пациента проявляются первые симптомы, то речь, как правило, идет уже о третьей-четвертой стадии. Лечение же наиболее эффективно на первых двух этапах. Тогда выздоравливают до 90 процентов больных. Потом они всю жизнь состоят на учете, потому что рак считается хроническим заболеванием", — рассказал хирург-онколог Александр Гусляков, осматривавший пациентов в рамках недели ранней диагностики опухолей головы, шеи и щитовидной железы.

Истинная статистика скрыта

"К сожалению, точных данных по распространенности рака мозга в России и мире нет, потому что это категория опухолей так называемых закрытых анатомических пространств. Подобные новообразования возникают глубоко в организме и трудно диагностируются. Это так называемое скрытое носительство. Скажем, человек попадает в аварию, и при вскрытии у него в мозге обнаруживают опухоль. То же касается рака поджелудочной железы или желчевыводящих протоков. Конкретных цифр мы не знаем, можем только экстраполировать. Например, академик Коновалов считает, что таких опухолей в нашей стране бывает порядка 35 тысяч в год. Но это выборочная статистика, тотально выявить это заболевание невозможно", — пояснил в разговоре с РИА Новости заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик РАН Игорь Решетов.

данные исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе). Чаще всего глиобластомой Злокачественные новообразования в человеческом мозге называют глиомами. Их различают по степени агрессивности, гистологическим признакам, возрасту пациентов. Самой распространенной в этой группе считается мультиформная глиобластома — примерно 12-15 процентов от всех выявленных опухолей мозга (исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе). Чаще всего глиобластомой болеют мужчины.

Точные причины возникновения этого заболевания до сих пор неизвестны. Специалисты говорят скорее о совокупности факторов, вызывающих болезнь, — наследственности, образе жизни, перенесенных травмах. На сегодня выявлено несколько генетических мутаций, в той или иной степени связанных с риском развития рака мозга. Влияние отдельных генетических поломок на появление злокачественных опухолей ученые оценивают в 50-60 процентов, но признают, что почти для четверти новообразований биомаркеры до сих пор не определены.

"Мы все мечтаем, чтобы нашли сугубо специфическую молекулу, маркер, метаболит или мутацию, которая позволяла бы по одному анализу выявлять тех, кто имеет самые высокие шансы заболеть. К сожалению, пока так не получается. Этот способ сейчас работает только для редких форм опухолей, например медуллярного рака щитовидной железы. Они действительно имеют четкую генетическую детерминанту, и для них существует программа профилактического хирургического лечения. Что касается опухолей мозга, то у нас таких инструментов нет. Даже если бы мы раз в год всем просвечивали голову (что безумно дорого), то это было бы неэффективно. Есть такое понятие, как биология опухолей. Это время двоения массы опухоли, сроки хронобиологического роста и прочее. Так вот, некоторые виды новообразований в мозге меняют свои характеристики в течение месяца, и это может произойти в интервале между обследованиями", — уточнил Игорь Решетов.

По словам академика, часто пациенты сами могут вовремя заметить первые признаки появления опухоли, главное — внимательно относиться к своему организму.

"Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование. Не надо ждать даже двух-трех недель и заниматься самолечением. Опухоли не имеют каких-то особенных симптомов. Они все протекают под масками других заболеваний", — уточнил онколог.

Вирус Зика против глиобластомы

Сегодня прогноз для тех, у кого обнаружили рак мозга, как правило, неутешительный. Самые низкие шансы — у больных глиобластомой. Этот тип опухоли считается наиболее агрессивным, и пациенты, получающие лечение, в среднем живут 15 месяцев. Однако уже сейчас, благодаря прогрессу в медицине, около пяти процентов пациентов живут до пяти лет.

Среди инновационных методик лечения — виротерапия, когда в опухоль доставляют онколитические вирусы. Они заражают преимущественно раковые клетки, а не здоровые. Так, международная группа исследователей показала , что против глиобластомы эффективно действует ослабленный штамм вируса Зика. В сочетании с химиотерапией он значительно уменьшает опухоли мозга у мышей. В России ученые из Новосибирского государственного университета предлагали использовать для виротерапии злокачественных глиом вирус оспы.

Британские и американские онкологи попытались разрушить злокачественные новообразования изнутри. Они успешно протестировали на клеточных культурах и мышах вещество KHS101. Оно замедлило рост клеток глиобластомы, повредив их митохондрии. Кроме того, больным грызунам помогли и модифицированные лимфоциты, созданные американскими и итальянскими онкологами.