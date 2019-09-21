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РИА Новости

Врачи рассказали о том, как выявляют и лечат самый агрессивный рак мозга

08:00 21.09.2019
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. СМИ со ссылкой на врачей утверждают, что у актрисы Анастасии Заворотнюк глиобластома — рак мозга. В последние годы от этого заболевания ушли из жизни Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов, Ив-Сен Лоран. Глиобластому трудно распознать на ранних стадиях, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно. РИА Новости рассказывает о диагностике глиобластомы и самых передовых методах терапии.

"Молчаливый убийца"

Печальные вести о болезни Анастасии Заворотнюк совпали с Европейской неделей ранней диагностики опухолей головы, шеи и щитовидной железы. Уже седьмой год подряд во второй половине сентября сотни онкологических клиник в разных странах бесплатно обследуют всех желающих. В Москве провериться можно было сразу в нескольких медицинских центрах, в том числе в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и Университетской клинической больнице № 1 Сеченовского университета.
Каждое утро в холле университетской клиники собирались несколько десятков человек. Большинство приходили к специалистам уже с анализами и снимками головы, как, например, 60-летняя москвичка Валентина К. Два года назад врач районной поликлиники заподозрил у нее злокачественную опухоль в мозге. Дальнейшее обследование диагноз не подтвердило, но Валентина теперь тщательно следит за самочувствием.
"Рак — молчаливый убийца. Когда у пациента проявляются первые симптомы, то речь, как правило, идет уже о третьей-четвертой стадии. Лечение же наиболее эффективно на первых двух этапах. Тогда выздоравливают до 90 процентов больных. Потом они всю жизнь состоят на учете, потому что рак считается хроническим заболеванием", — рассказал хирург-онколог Александр Гусляков, осматривавший пациентов в рамках недели ранней диагностики опухолей головы, шеи и щитовидной железы.
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Истинная статистика скрыта

"К сожалению, точных данных по распространенности рака мозга в России и мире нет, потому что это категория опухолей так называемых закрытых анатомических пространств. Подобные новообразования возникают глубоко в организме и трудно диагностируются. Это так называемое скрытое носительство. Скажем, человек попадает в аварию, и при вскрытии у него в мозге обнаруживают опухоль. То же касается рака поджелудочной железы или желчевыводящих протоков. Конкретных цифр мы не знаем, можем только экстраполировать. Например, академик Коновалов считает, что таких опухолей в нашей стране бывает порядка 35 тысяч в год. Но это выборочная статистика, тотально выявить это заболевание невозможно", — пояснил в разговоре с РИА Новости заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик РАН Игорь Решетов.
Злокачественные новообразования в человеческом мозге называют глиомами. Их различают по степени агрессивности, гистологическим признакам, возрасту пациентов. Самой распространенной в этой группе считается мультиформная глиобластома — примерно 12-15 процентов от всех выявленных опухолей мозга (данные исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе). Чаще всего глиобластомой болеют мужчины.
Точные причины возникновения этого заболевания до сих пор неизвестны. Специалисты говорят скорее о совокупности факторов, вызывающих болезнь, — наследственности, образе жизни, перенесенных травмах. На сегодня выявлено несколько генетических мутаций, в той или иной степени связанных с риском развития рака мозга. Влияние отдельных генетических поломок на появление злокачественных опухолей ученые оценивают в 50-60 процентов, но признают, что почти для четверти новообразований биомаркеры до сих пор не определены.
CC BY-SA 3.0 / KGH / Гистологический срез глиобластомы
Гистологический срез глиобластомы
CC BY-SA 3.0 / KGH /
Гистологический срез глиобластомы
"Мы все мечтаем, чтобы нашли сугубо специфическую молекулу, маркер, метаболит или мутацию, которая позволяла бы по одному анализу выявлять тех, кто имеет самые высокие шансы заболеть. К сожалению, пока так не получается. Этот способ сейчас работает только для редких форм опухолей, например медуллярного рака щитовидной железы. Они действительно имеют четкую генетическую детерминанту, и для них существует программа профилактического хирургического лечения. Что касается опухолей мозга, то у нас таких инструментов нет. Даже если бы мы раз в год всем просвечивали голову (что безумно дорого), то это было бы неэффективно. Есть такое понятие, как биология опухолей. Это время двоения массы опухоли, сроки хронобиологического роста и прочее. Так вот, некоторые виды новообразований в мозге меняют свои характеристики в течение месяца, и это может произойти в интервале между обследованиями", — уточнил Игорь Решетов.
По словам академика, часто пациенты сами могут вовремя заметить первые признаки появления опухоли, главное — внимательно относиться к своему организму.
"Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование. Не надо ждать даже двух-трех недель и заниматься самолечением. Опухоли не имеют каких-то особенных симптомов. Они все протекают под масками других заболеваний", — уточнил онколог.
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Вирус Зика против глиобластомы

Сегодня прогноз для тех, у кого обнаружили рак мозга, как правило, неутешительный. Самые низкие шансы — у больных глиобластомой. Этот тип опухоли считается наиболее агрессивным, и пациенты, получающие лечение, в среднем живут 15 месяцев. Однако уже сейчас, благодаря прогрессу в медицине, около пяти процентов пациентов живут до пяти лет.
Среди инновационных методик лечения — виротерапия, когда в опухоль доставляют онколитические вирусы. Они заражают преимущественно раковые клетки, а не здоровые. Так, международная группа исследователей показала, что против глиобластомы эффективно действует ослабленный штамм вируса Зика. В сочетании с химиотерапией он значительно уменьшает опухоли мозга у мышей. В России ученые из Новосибирского государственного университета предлагали использовать для виротерапии злокачественных глиом вирус оспы.
Британские и американские онкологи попытались разрушить злокачественные новообразования изнутри. Они успешно протестировали на клеточных культурах и мышах вещество KHS101. Оно замедлило рост клеток глиобластомы, повредив их митохондрии. Кроме того, больным грызунам помогли и модифицированные лимфоциты, созданные американскими и итальянскими онкологами.
"На мой взгляд, все исследования в этой области одинаково многообещающи. Их все надо развивать. Потому что лечение такого типа опухолей — всегда комбинированное, это обязательно мультидисциплинарный подход. В России метод получил широкое распространение в последние десять лет, когда в структуре онкологических диспансеров и институтов начали открываться отделения опухолей центральной нервной системы. Это позволило сделать самую главную вещь — обеспечить комбинированное лечение", — отметил Игорь Решетов.
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ракЗдоровьеДмитрий ХворостовскийРоссийская академия наукПервый МГМУ имени СеченоваНовосибирский государственный университетЖанна ФрискеМихаил ЗадорновАнастасия ЗаворотнюкРИА Наука
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