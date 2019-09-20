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РИА Новости

Медведчук рассказал, как улучшить инвестиционный климат на Украине

23:35 20.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для улучшения инвестиционного климата в стране надо урегулировать ситуацию в Донбассе.
"Самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия в Донбассе. И вот это главное, а не МВФ и сотрудничество. Не МВФ и издевательство над страной и людьми, а именно мир и прекращение боевых действий – это главный сигнал, который может породить создание инвестиционного климата", – сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.
Виктор Медведчук
19 сентября, 23:03РИА Новости
Украина должна сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассМВФУкраинаВ мире
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