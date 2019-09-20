Медведчук рассказал, как улучшить инвестиционный климат на Украине

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для улучшения инвестиционного климата в стране надо урегулировать ситуацию в Донбассе.
"Самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия в Донбассе. И вот это главное, а не МВФ и сотрудничество. Не МВФ и издевательство над страной и людьми, а именно мир и прекращение боевых действий – это главный сигнал, который может породить создание инвестиционного климата", – сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.