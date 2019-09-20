В Раде начали сбор подписей за лишение неприкосновенности президента

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что представители политсилы инициировали сбор подписей за принятие законопроекта о лишении неприкосновенности президента и судей.

Ранее сообщалось, что закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".

"Мы начали сбор подписей за снятие президентский неприкосновенности и неприкосновенности судей. Данная инициатива должна набрать 150 подписей депутатов. Это позволит нам всем уровнять государственных чиновников перед законом", – приводит слова Кивы сайт "Оппозиционной платформы - За жизнь" в пятницу.

Он отметил, что будет информировать о том, кто из депутатов поддержит данную инициативу, а кто ограничился лишь снятием депутатской неприкосновенности.

"Закон, снимающий неприкосновенность с президента и судей, даст возможность сделать всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти. И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы", - добавил оппозиционный депутат.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.