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РИА Новости

В Раде начали сбор подписей за лишение неприкосновенности президента

21:09 20.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что представители политсилы инициировали сбор подписей за принятие законопроекта о лишении неприкосновенности президента и судей.
Ранее сообщалось, что закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".
"Мы начали сбор подписей за снятие президентский неприкосновенности и неприкосновенности судей. Данная инициатива должна набрать 150 подписей депутатов. Это позволит нам всем уровнять государственных чиновников перед законом", – приводит слова Кивы сайт "Оппозиционной платформы - За жизнь" в пятницу.
Он отметил, что будет информировать о том, кто из депутатов поддержит данную инициативу, а кто ограничился лишь снятием депутатской неприкосновенности.
Депутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
12 сентября, 08:51РИА Новости
На Украине опубликовали закон об отмене депутатской неприкосновенности
"Закон, снимающий неприкосновенность с президента и судей, даст возможность сделать всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти. И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы", - добавил оппозиционный депутат.
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
Виктор Медведчук
10 сентября, 16:00РИА Новости
Медведчук прокомментировал закон об импичменте президента
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