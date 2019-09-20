Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку преследованию журналистов из Крыма

В Варшаве проходит двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма. До настоящего времени им это не удалось. В свою очередь "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич на своей странице в Facebook заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку участию представителей Крыма в совещании. Кориневич также подчеркнул, что в отношении участников крымской делегации открыто уголовное производство за нарушение порядка "въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".