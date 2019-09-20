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РИА Новости

Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку преследованию журналистов из Крыма

20:33 20.09.2019
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя ОБСЕ дать оценку начатому Украиной уголовному преследованию журналистов из Крыма.
Украинская прокуратура в четверг заявила, что возбудила дело против крымских журналистов, которые выехали с территории Крыма для участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве.

"Осуждаем начатое Украиной уголовное преследование журналистов из Крыма за посещение варшавского совещания ОБСЕ по правам человека. Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и БДИПЧ дать оценку попыткам Киева подвергнуть крымчан репрессиям за реализацию свободы слова и контакты с международной организацией", - приводятся слова Лукашевича в официальном Twitter российского постпредства.

В Варшаве проходит двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма. До настоящего времени им это не удалось. В свою очередь "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич на своей странице в Facebook заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку участию представителей Крыма в совещании. Кориневич также подчеркнул, что в отношении участников крымской делегации открыто уголовное производство за нарушение порядка "въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Вчера, 07:46РИА Новости
В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
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ОБСЕАлександр ЛукашевичКрымРоссияУкраинаВ мире
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