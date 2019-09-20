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РИА Новости

"Все улики" после ударов по саудовским НПЗ указывают на Иран, заявил Помпео

20:25 20.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "все улики" по делу об ударах по нефтяным объектам Саудовской Аравии указывают на Иран.
Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после атаки беспилотников на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря резервам поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака велась из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран обвинения отвергает и требует доказательств.
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"…Прозрачные попытки свалить вину на других не помогут, все улики указывают на Иран и только на Иран", - говорится в письменном заявлении Помпео, посвященном новым санкциям против Тегерана.
Ранее США ввели санкции против Центрального банка Ирана, фонда национального благосостояния и еще одной компании по обвинению в поддержке терроризма.
"Нападение на другие страны и нарушение работы мировой экономики дорого стоит. Режим в Тегеране следует привлечь к ответственности путем дипломатической изоляции и экономического давления. Наша кампания по максимальному давлению продолжит увеличивать цену для Ирана, пока он не откажется от своей дестабилизирующей политики на Ближнем Востоке и по всему миру", - заявил Помпео.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоСаудовская АравияИранСШАВ мире
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