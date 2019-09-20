Обвинение ожидает, что суд оставит в силе приговор Януковичу

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Сторона обвинения ожидает, что апелляционный суд Киева оставит в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, заявил в пятницу РИА Новости прокурор Руслан Кравченко.

Ранее Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 23 сентября в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил РИА Новости, что защита будет ходатайствовать о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко и других свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.

"В целом, я уверен, что приговор устоит, уверен в нашей победе, как и в первой инстанции. Ожидаем от суда, что он оставит приговор первой инстанции в силе", - сказал Кравченко. Представитель обвинения уверен, что оснований для возвращения дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции нет.

При этом, по его словам, прокуратура рассчитывает, что апелляция будет рассмотрена быстрее, чем происходило слушанье в суде первой инстанции.

Кравченко подчеркнул, что прокуратура не намерена затягивать судебный процесс. "Со стороны обвинения никаких замедляющих действий нет и не будет. Считаем, что приговор первой инстанции полностью законный, нарушений никаких в суде первой инстанции не допущено, права защиты не нарушены, все доказательства стороны защиты и обвинения судом изучено полностью",- резюмировал Кравченко.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.