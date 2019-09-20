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РИА Новости

Обвинение ожидает, что суд оставит в силе приговор Януковичу

20:18 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Сторона обвинения ожидает, что апелляционный суд Киева оставит в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, заявил в пятницу РИА Новости прокурор Руслан Кравченко.
Ранее Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 23 сентября в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил РИА Новости, что защита будет ходатайствовать о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко и других свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.
"В целом, я уверен, что приговор устоит, уверен в нашей победе, как и в первой инстанции. Ожидаем от суда, что он оставит приговор первой инстанции в силе", - сказал Кравченко. Представитель обвинения уверен, что оснований для возвращения дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции нет.
При этом, по его словам, прокуратура рассчитывает, что апелляция будет рассмотрена быстрее, чем происходило слушанье в суде первой инстанции.
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Кравченко подчеркнул, что прокуратура не намерена затягивать судебный процесс. "Со стороны обвинения никаких замедляющих действий нет и не будет. Считаем, что приговор первой инстанции полностью законный, нарушений никаких в суде первой инстанции не допущено, права защиты не нарушены, все доказательства стороны защиты и обвинения судом изучено полностью",- резюмировал Кравченко.
В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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