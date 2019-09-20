Прокуратура не вызовет свидетелей на рассмотрение жалобы по делу Януковича

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Обвинение не намерено ходатайствовать в апелляционном суде Киева о допросе свидетелей по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, сообщил РИА Новости прокурор Руслан Кравченко.

Ранее Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 23 сентября в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу.

"Мы всех своих свидетелей допросили, повторно или новых допрашивать не имеет смысла. Мы же не оспариваем приговор. И с защитой не согласны", - сказал Кравченко.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк ранее сообщил, что защита будет ходатайствовать о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко. Кроме того, по его словам, защита будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.