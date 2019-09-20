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РИА Новости

Прокуратура не вызовет свидетелей на рассмотрение жалобы по делу Януковича

20:06 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Бывший президент Украины Виктор Янукович . Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Обвинение не намерено ходатайствовать в апелляционном суде Киева о допросе свидетелей по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, сообщил РИА Новости прокурор Руслан Кравченко.
Ранее Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 23 сентября в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу.
"Мы всех своих свидетелей допросили, повторно или новых допрашивать не имеет смысла. Мы же не оспариваем приговор. И с защитой не согласны", - сказал Кравченко.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк ранее сообщил, что защита будет ходатайствовать о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко. Кроме того, по его словам, защита будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.
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В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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