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РИА Новости

Иран не ведет секретную ядерную деятельность, заявил постпред страны в Вене

20:02 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Иран не занимается никакой секретной деятельностью по производству ядерного оружия, заявил РИА Новости постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль определил секретные объекты Ирана, среди них "точку для развития ядерного оружия". По его словам, после того, как в Иране "поняли, что их дела раскрыли, все убрано".
"У Ирана нет никакой секретной ядерной деятельности. Приобретение или изготовление ядерной бомбы запрещено в соответствии с нашими религиозными принципами. Есть указ, мы называем его фетвой, от нашего верховного лидера, что производство и использование оружия массового уничтожения, включая ядерную бомбу, запрещено. К тому же производства и использования оружия массового уничтожения нет в нашей оборонной доктрине. Мы не полагаемся на оружие массового уничтожения", - заявил Абади.
Он добавил, что за последний год Иран посетили 358 инспекций МАГАТЭ, и отметил, что иранские власти тесно сотрудничают с агентством. "Мы работаем с агентством (МАГАТЭ – ред.), у агентства есть доступ ко всем необходимым местам… Таким образом, все это является позитивным признаком сотрудничества между Ираном и агентством", - подчеркнул Абади.
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Казем Гариб-АбадиМАГАТЭИранВ мире
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