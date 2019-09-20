Иран не ведет секретную ядерную деятельность, заявил постпред страны в Вене

ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Иран не занимается никакой секретной деятельностью по производству ядерного оружия, заявил РИА Новости постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль определил секретные объекты Ирана, среди них "точку для развития ядерного оружия". По его словам, после того, как в Иране "поняли, что их дела раскрыли, все убрано".

"У Ирана нет никакой секретной ядерной деятельности. Приобретение или изготовление ядерной бомбы запрещено в соответствии с нашими религиозными принципами. Есть указ, мы называем его фетвой, от нашего верховного лидера, что производство и использование оружия массового уничтожения, включая ядерную бомбу, запрещено. К тому же производства и использования оружия массового уничтожения нет в нашей оборонной доктрине. Мы не полагаемся на оружие массового уничтожения", - заявил Абади.

Он добавил, что за последний год Иран посетили 358 инспекций МАГАТЭ, и отметил, что иранские власти тесно сотрудничают с агентством. "Мы работаем с агентством (МАГАТЭ – ред.), у агентства есть доступ ко всем необходимым местам… Таким образом, все это является позитивным признаком сотрудничества между Ираном и агентством", - подчеркнул Абади.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.