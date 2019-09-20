Суд в Киеве не разрешил Януковичу участвовать в заседаниях по видеосвязи

КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Киевский апелляционный суд не разрешил экс-президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в заседаниях по рассмотрению жалобы на приговор по видеосвязи, сообщил в пятницу РИА Новости прокурор по делу Руслан Кравченко.
"Отказали", - заявил Кравченко, отвечая на вопрос, будет ли Янукович участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции.
При этом он уточнил, что защита просила суд объявить перерыв в слушании дела для согласования позиции.
В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.