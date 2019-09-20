Суд в Киеве не разрешил Януковичу участвовать в заседаниях по видеосвязи

Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014

КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Киевский апелляционный суд не разрешил экс-президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в заседаниях по рассмотрению жалобы на приговор по видеосвязи, сообщил в пятницу РИА Новости прокурор по делу Руслан Кравченко.

"Отказали", - заявил Кравченко, отвечая на вопрос, будет ли Янукович участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции.

При этом он уточнил, что защита просила суд объявить перерыв в слушании дела для согласования позиции.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.