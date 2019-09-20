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РИА Новости

Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса

19:37 20.09.2019 (обновлено: 20:39 20.09.2019)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
В интервью изданию "Европейская правда" глава МИД заявил, что для этого под контроль Киева должны перейти предприятия, национализированные самопровозглашенными республиками.

"Есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления для наших граждан. Даже с точки зрения экономики почему мы не можем продавать туда наши товары?" — задался вопросом Пристайко.

По его словам, на полках в магазинах Донбасса должна стоять ряженка украинского производства, а не российского или белорусского.
Пристайко отметил, что Украина готовится заменить приказ о списке товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения, и пообещал, что это обязательно будет сделано.
Однако для такой меры необходимы "определенные шаги", потому что сейчас действует блокада, заключил министр.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вчера, 15:13РИА Новости
Украина возобновит выплаты пенсий жителям Донбасса, заявил глава МИД
По решению Киева, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России.
В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская".
Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так действуют только вымогатели и шантажисты...
20 сентября, 20:05
Крах Либерализма
52001270343
А шо это министерство иностранных дел озадачилось этим вопросом? ДНР и ЛНР незалежные государства не только де-факто, но и де-юре?
20 сентября, 20:27
Naum Vygodsky
3750071520
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