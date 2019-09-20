Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

В интервью изданию "Европейская правда" глава МИД заявил, что для этого под контроль Киева должны перейти предприятия, национализированные самопровозглашенными республиками.

"Есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления для наших граждан. Даже с точки зрения экономики почему мы не можем продавать туда наши товары?" — задался вопросом Пристайко.

По его словам, на полках в магазинах Донбасса должна стоять ряженка украинского производства, а не российского или белорусского.

Пристайко отметил, что Украина готовится заменить приказ о списке товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения, и пообещал, что это обязательно будет сделано.

Однако для такой меры необходимы "определенные шаги", потому что сейчас действует блокада, заключил министр.

По решению Киева, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России.

В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская".