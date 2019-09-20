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РИА Новости

Представитель властей ПНА сравнил партии Израиля с "Пепси" и "Кока-колой"

18:52 20.09.2019
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© AP Photo / Khalil HamraПалестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
© AP Photo / Khalil Hamra
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии. Архивное фото
ГАЗА, 20 сен – РИА Новости. Представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем прокомментировал результаты выборов в Израиле, отметив, что самые популярные партии "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" отличаются так же, как "Пепси-Кола" и "Кока-Кола".
Вторые за год выборы в кнессет прошли в Израиле во вторник. По последним данным ЦИК, оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем получает 33 мандата, "Ликуд", лидером которого является нынешний премьер Биньямин Нетаньяху - 31. Однако для формирования правительства необходимо получить большинство - 61 мандат из 120.
"На данный момент в программе двух партий нет ничего про решение о двух государствах, между двумя партиями нет разницы, как и разницы между "Пепси-Колой" и "Кока-Колой", - заявил РИА Новости Мельхем.
"Любой, кто признает законные национальные права (в рамках) решения о создании двух государств, станет партнером в достижении мирного процесса, основанного на международных резолюциях", - добавил он.
Мельхем сказал, что "израильские выборы - это внутреннее дело Израиля". "Мы ищем партнера для мирного процесса, если этот партнер найдется, то правительство готово с ним сотрудничать на основе решения о двух государствах и создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме, и решения проблемы беженцев на основе резолюции ООН 194. Это основа для любых переговоров с любым партнером по мирному процессу в Израиле", - добавил он.
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По его мнению, Нетаньяху "не был партнером по мирному процессу, он противоречил всем международным резолюциям, которые признают право палестинского народа на создание своего государства, угрожает аннексировать иорданскую долину, а также расширять поселения". "Это противоречит соглашению Осло, а также международным резолюциям, в которых признаются права палестинского народа", - отметил представитель правительства Палестины.
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Биньямин НетаньяхуИерусалимООНПалестинаИзраильВ мире
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