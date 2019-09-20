В Краснодаре возбудили дело против "свадебного стрелка"

КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении водителя затонированного Mercedes, устроившего на дороге стрельбу в честь свадьбы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Один из краснодарских пабликов разместил видео, на котором водитель черного Mercedes с регистрационным номером 95 региона (Чеченская республика) неоднократно стреляет в воздух из пистолета. В описании к ролику сообщается, что так молодой человек отмечает свадьбу, внутри машины находятся несколько мужчин в праздничной одежде. Отмечается, что стрельба происходит в Краснодаре, напротив парка Галицкого. Позднее в городском управлении полиции сообщили о задержании автомобиля и его водителя, привлечении мужчины к административной ответственности за тонирование передних стекол авто, езду с не пристегнутым ремнем безопасности, превышение скорости и уклонение от уплаты штрафов.

"В отношении 30-летнего местного жителя, который произвел не менее пяти выстрелов в воздух, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, с применением оружия", санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В ходе проведенного следственно-оперативной группой осмотра места происшествия на улице Восточно-Кругликовской обнаружено и изъято четыре стреляных гильзы", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что, согласно предоставленным на пистолет документам, оружие, предварительно, является охолощенным. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначена баллистическая экспертиза изъятого пистолета, которая, как пояснили в ведомстве, даст ответ на вопрос о том, пригоден ли он для боевой стрельбы.