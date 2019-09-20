Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T18:51Z
https://ria.ru/20190920/1558944607.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Краснодаре возбудили дело против "свадебного стрелка"

18:51 20.09.2019
342
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении водителя затонированного Mercedes, устроившего на дороге стрельбу в честь свадьбы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.
Один из краснодарских пабликов разместил видео, на котором водитель черного Mercedes с регистрационным номером 95 региона (Чеченская республика) неоднократно стреляет в воздух из пистолета. В описании к ролику сообщается, что так молодой человек отмечает свадьбу, внутри машины находятся несколько мужчин в праздничной одежде. Отмечается, что стрельба происходит в Краснодаре, напротив парка Галицкого. Позднее в городском управлении полиции сообщили о задержании автомобиля и его водителя, привлечении мужчины к административной ответственности за тонирование передних стекол авто, езду с не пристегнутым ремнем безопасности, превышение скорости и уклонение от уплаты штрафов.
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
Вчера, 16:45РИА Новости
Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве полицейского в метро
"В отношении 30-летнего местного жителя, который произвел не менее пяти выстрелов в воздух, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, с применением оружия", санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В ходе проведенного следственно-оперативной группой осмотра места происшествия на улице Восточно-Кругликовской обнаружено и изъято четыре стреляных гильзы", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что, согласно предоставленным на пистолет документам, оружие, предварительно, является охолощенным. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначена баллистическая экспертиза изъятого пистолета, которая, как пояснили в ведомстве, даст ответ на вопрос о том, пригоден ли он для боевой стрельбы.
По данным полиции, подозреваемый свою вину признает и раскаивается в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Обстановка у метромоста в Киеве
18 сентября, 19:52Радио Sputnik
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост и открывшего стрельбу
1500061
Обсудить 1
УМВДКраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Посетительница музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Еврейская община возмущена осквернением памятника под Волгоградом
РИА
Новости
Молоток судьи
Фигурантам дела о нападении на больницу в Петербурге дали до 13 лет колонии
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
Представитель властей ПНА сравнил партии Израиля с "Пепси" и "Кока-колой"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
Лента
новостей
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
СМИ сообщили об освобождении похищенного в Ливане родственника жены Асада
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку преследованию журналистов из Крыма
Здание посольства России в Эстонии
Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов об освобождении от нацистов
Ребенок с ноутбуком
В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла
Лось
Минприроды объяснило рост оценки стоимости зверей в России в 400 раз
Мать и сестра актера Павла Устинова отвечают на вопросы журналистов у здания СИЗО №4
Мать, сестра и невеста Устинова ждут его на выходе из СИЗО
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Грузии оппозиция завершит длившиеся три месяца акции протеста
Машина Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге пьяный водитель наехал на ребенка и двух женщин на тротуаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии властей Франции к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния