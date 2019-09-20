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РИА Новости

"Бог ему судья": фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк

18:44 20.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии "Золотая семерка" в ЦДЛ
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские спортсмены раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина после того, как он принял участие в ток-шоу, посвященном состоянию здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет "КП".
По словам телевизионного продюсера Алины Красна, фигурист получил за участие в программе около 200 тысяч рублей. На шоу он говорил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома машину скорой.
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обвинил коллегу в "пиаре на чужих трагедиях".
"Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга", - указал спортсмен.
По его словам, на самом деле Ягудин не поддерживал близкие отношения с мужем Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевом, как он утверждал в программе.
"Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья", – отметил Траньков.
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Фигурист Роман Костомаров после выхода программы в эфир и вовсе прекратил общение с Ягудиным, утверждается в статье.
В свою очередь, ведущая Елена Родина считает, что Ягудин "плюнул в душу" членам семьи актрисы, спекулируя на теме ее болезни.
"Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых. То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране", - написала она в инстаграме.
Кроме того, Родина отметила, что во время эфира фигурист попытался прорекламировать гастроли в Ялте и "лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля".
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В августе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. По словам продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, у артистки диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии. На прошлой неделе СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения. В среду в СМИ появилась информация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.
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Шоу-бизнесПетр ЧернышевАндрей РазинАлексей ЯгудинРоман КостомаровМаксим ТраньковАнастасия ЗаворотнюкМоскваМосковская область
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