"Бог ему судья": фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские спортсмены раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина после того, как он принял участие в ток-шоу, посвященном состоянию здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом Российские спортсмены раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина после того, как он принял участие в ток-шоу, посвященном состоянию здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет "КП".

По словам телевизионного продюсера Алины Красна, фигурист получил за участие в программе около 200 тысяч рублей. На шоу он говорил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома машину скорой.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обвинил коллегу в "пиаре на чужих трагедиях".

"Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга", - указал спортсмен.

По его словам, на самом деле Ягудин не поддерживал близкие отношения с мужем Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевом, как он утверждал в программе.

"Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья", – отметил Траньков.

Фигурист Роман Костомаров после выхода программы в эфир и вовсе прекратил общение с Ягудиным, утверждается в статье.

В свою очередь, ведущая Елена Родина считает, что Ягудин "плюнул в душу" членам семьи актрисы, спекулируя на теме ее болезни.

"Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых. То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране", - написала она в инстаграме.

Кроме того, Родина отметила, что во время эфира фигурист попытался прорекламировать гастроли в Ялте и "лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля".