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РИА Новости

Глава Приднестровья призвал провести ревизию боеприпасов перед утилизацией

18:24 20.09.2019
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в пятницу на встрече с приднестровскими депутатами заявил, что необходимо провести ревизию боеприпасов Оперативной группы российских войск (ОГРВ), прежде чем приступать к их утилизации, сообщила пресс-служба Верховного совета (парламента) ПМР.
По словам президента, чтобы понять, что делать с боеприпасами, нужно провести их ревизию, дать экспертное заключение об их состоянии.
"На это понадобится время. Приднестровскую сторону в первую очередь беспокоит соблюдение техногенной и экологической безопасности в процессе возможной утилизации боеприпасов", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
При этом он отметил, что вопрос утилизации боеприпасов, хранящихся на складах ОГРВ, носит внешний оттенок, но не пояснил, что это значит.
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
24 августа, 16:37РИА Новости
Додон оценил инициативу Шойгу по утилизации оружия в Приднестровье
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в республику предложил рассмотреть вопрос о начале утилизации боеприпасов, находящихся на складе возле села Колбасна.
Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, являются одними из самых больших в Европе. По некоторым данным там хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов, доставших в наследство еще от Советской Армии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Вадим КрасносельскийИгорь ДодонСергей ШойгуМолдавияРоссияУкраинаВ мире
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