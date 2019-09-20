Глава Курганской области переназначил Елену Перминову сенатором от региона

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о переназначении действующего сенатора Елены Перминовой представителем в Совете Федерации от региона, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.

В качестве кандидатов в сенаторы Шумковым были представлены двое действующих членов Совета Федерации от региона: Елена Перминова (представляет губернатора Курганской области) и Сергей Лисовский (представляет заксобрание Курганской области), а также заместитель губернатора - начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков. Ранее приоритетным кандидатом Шумков называл Перминову.