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РИА Новости

Глава Курганской области переназначил Елену Перминову сенатором от региона

17:52 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Курганской области Вадим Шумков
Губернатор Курганской области Вадим Шумков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о переназначении действующего сенатора Елены Перминовой представителем в Совете Федерации от региона, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.
"Сенатором переназначена Елена Перминова", - сказал собеседник агентства.
В качестве кандидатов в сенаторы Шумковым были представлены двое действующих членов Совета Федерации от региона: Елена Перминова (представляет губернатора Курганской области) и Сергей Лисовский (представляет заксобрание Курганской области), а также заместитель губернатора - начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков. Ранее приоритетным кандидатом Шумков называл Перминову.
Радий Хабиров
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Вадим ШумковСовет Федерации РФКурганская областьПолитика
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