Фигурантам дела о нападении на больницу в Петербурге дали до 13 лет колонии

По данным следствия, утром 29 марта 2019 года Грудецкий на автомобиле привез к Городской больнице №40 в Сестрорецке братьев Симбиревых, которые в медицинских халатах и с масками на лицах зашли в помещение больницы. По версии следствия, в служебном кабинете, связав и угрожая ножом, они избили начальника отдела эксплуатации медицинской техники и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского информационного центра. После соучастники похитили из сейфа начальника отдела 350 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро, а также 500 тысяч рублей и 26 тысяч евро, принадлежавшие одному из пациентов больницы и переданные им для покупки дорогостоящего медицинского оборудования.