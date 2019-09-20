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РИА Новости

Фигурантам дела о нападении на больницу в Петербурге дали до 13 лет колонии

17:50 20.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга приговорил троих обвиняемых в разбойном нападении на больницу к лишению свободы на сроки от восьми до 13 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее сообщалось о задержании в Петербурге 45-летнего Сергея Грудецкого, ранее судимого за разбой, а также братьев Симбиревых: 42-летнего Валерия - в Тамбовской области и 32-летнего Алексея - в Нижегородской области.
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По данным следствия, утром 29 марта 2019 года Грудецкий на автомобиле привез к Городской больнице №40 в Сестрорецке братьев Симбиревых, которые в медицинских халатах и с масками на лицах зашли в помещение больницы. По версии следствия, в служебном кабинете, связав и угрожая ножом, они избили начальника отдела эксплуатации медицинской техники и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского информационного центра. После соучастники похитили из сейфа начальника отдела 350 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро, а также 500 тысяч рублей и 26 тысяч евро, принадлежавшие одному из пациентов больницы и переданные им для покупки дорогостоящего медицинского оборудования.
"Суд назначил наказание: Алексею Симбиреву в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Валерию Симбиреву в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Грудецкому в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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