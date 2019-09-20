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РИА Новости

Трамп заявил, что США всегда готовы к военным мерам против Ирана

17:46 20.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "всегда готовы", отвечая на вопрос о возможности военных мер против Ирана, сообщило агентство Рейтер.
Ранее США обвинили Иран в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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19 сентября, 01:59РИА Новости
Помпео заявил, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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