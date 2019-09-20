Умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Народный артист России Игорь Шибанов умер на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.
Последний раз актер вышел на сцену в день рождения, 14 сентября. Он исполнил роль Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В этом же образе он собирался выступить в субботу в Краснодаре, но во время поездки у него остановилось сердце.
Причина смерти не уточняется. Дату и место прощальной церемонии объявят позднее.
Игорь Шибанов был одним из главных артистов ТЮЗа. Широкой публике он запомнился ролями в фильмах "Брат", "Замок", "Про уродов и людей", "Упырь", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия" и "Опера. Хроники убойного отдела". Шибанов получил звание народного артиста России в 1994 году.
Актер Игорь Шибанов