На РТФО потребовали, чтобы персонал турецких отелей мог говорить на русском

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Весь персонал турецких отелей, имеющий доступ к постояльцам, должен уметь общаться на русском языке, если большую часть постояльцев составляют русскоговорящие клиенты из бывших союзных республик, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.
Собеседник агентства пояснил, что после несчастных случаев, которые происходили с российскими туристами на отдыхе в турецких отелях, представители российской общественности намерены поставить перед турецкими партнерами по РТФО ряд требований, направленных на повышение безопасности пребывания сограждан.
"Еще один важный вопрос, который нужно обсуждать с турецкими партнерами – это русский язык. В торговых точках на курортах проблем с общением на русском языке практически нет, но в отелях, где отдыхают наши туристы ситуация совсем другая. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы в отелях, где в течение года отдыхает более 50% русскоязычных туристов, а к ним относятся и граждане бывших союзных республик, весь персонал, который общается с клиентами, должен хоть как-то говорить на русском языке", - сказал он.
Марков пояснил, что эта тема уже поднималась ранее, но турецкие партнеры утверждают, что среди персонала отелей всегда большая текучка кадров, и им не выгодно постоянно обучать русскому языку вновь прибывающих работников.
Представитель РТФО также сообщил, что россияне намерены настаивать на том, чтобы в отелях, где преобладают их соотечественники, все надписи должны быть не только на турецком и английском, но и на русском языке.
27 августа, 04:10РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Турции
"Возможно, в дальнейшем мы составим определенный рейтинг отелей с точки зрения доступности в обслуживании на русском языке, чтобы туристы могли ориентироваться на эту позицию при выборе места проживания в Турции. Нам такое требование не кажется чрезмерным. Не нужно делать этого во всех отелях подряд, но в тех, где большинство постояльцев составляют русскоязычные люди, это должно стать обязательным", - резюмировал он.