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РИА Новости

Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией

16:29 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
"На протяжении последних лет у нас почти отсутствовал диалог на уровне правительства и парламентов, сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой где Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой", - сказал Додон.
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Он отметил, что за год, прошедший со времени проведения первого МРЭФ, изменилось очень многое. Власти прилагают усилия к восстановлению отношений на всех уровнях.
"Молдавия открыта политически и экономически и на Запад, и на Восток. Я очень надеюсь, что бизнес воспользуется уникальной ситуацией, которая есть в Молдавии, а в скором времени мы выйдем с серьезной президентской стратегией устойчивого экономического развития Молдавии", - отметил Додон.
МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Впервые он прошел в Кишиневе в сентябре 2018 года, в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес-объединений.
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Игорь ДодонЕвразийский экономический союзМолдавияКишиневРоссияВ мире
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