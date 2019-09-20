Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией

КИШИНЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.

"На протяжении последних лет у нас почти отсутствовал диалог на уровне правительства и парламентов, сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой где Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой", - сказал Додон.

Он отметил, что за год, прошедший со времени проведения первого МРЭФ, изменилось очень многое. Власти прилагают усилия к восстановлению отношений на всех уровнях.

"Молдавия открыта политически и экономически и на Запад, и на Восток. Я очень надеюсь, что бизнес воспользуется уникальной ситуацией, которая есть в Молдавии, а в скором времени мы выйдем с серьезной президентской стратегией устойчивого экономического развития Молдавии", - отметил Додон.