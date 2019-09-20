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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии построят три новых мусороперегрузочных станции к 2022 году

16:12 20.09.2019
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© Depositphotos / alexnikitЧебоксары
Чебоксары
© Depositphotos / alexnikit
ЧЕБОКСАРЫ, 20 сен – РИА Новости. В Чувашии к 2022 году планируется построить три новых мусороперегрузочных станции в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
Новые станции будут интегрированы в единую систему обращения с отходами в регионе, отметил собеседник агентства. Действующие свалки в одиннадцати муниципалитетах Чувашии планируется закрыть и рекультивировать к 2025 году. В Аликовском, Яльчикском районах Чувашии и в городе Канаше уже закрытые свалки будут рекультивированы в 2021-2022 годах. К 2030 году в регионе планируется ликвидировать все мусорные полигоны, находящиеся в ненормативном состоянии.
По словам главы Чувашии Михаила Игнатьева, на реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки в республике в ближайшие три года будут направлены более 7,5 миллиардов рублей.

"Мы выстроили с федеральным министерством природных ресурсов эффективное и конструктивное взаимодействие. В последние годы выделяются немалые средства, поэтапно и пошагово проводится необходимая работа. В среднесрочной перспективе мы должны получить из федерального бюджета более чем 2,4 миллиарда рублей", - сказал Игнатьев, выступая на заседании коллегии Минприроды РФ в Москве.

В пресс-службе добавили, что по оценке экспертов общественной экологической организации "Зеленый патруль", Чувашия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по экологической обстановке и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге.
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