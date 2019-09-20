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РИА Новости

Мединский следил за делом Устинова, однако отказался его комментировать

16:11 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался комментировать дело в отношении актера Павла Устинова, отметив, что следил за ним.
"Следил, комментировать не буду", - ответил Мединский на вопрос журналистов.
Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Генпрокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу.
Ранее за Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова, призывает всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.
Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
Вчера, 13:07РИА Новости
Мосгорсуд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде
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