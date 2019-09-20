Мединский следил за делом Устинова, однако отказался его комментировать

Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Генпрокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу.

Ранее за Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова, призывает всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.