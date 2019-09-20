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РИА Новости

Председателя Совфеда выберут 25 сентября

16:04 20.09.2019 (обновлено: 16:07 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В проект повестки заседания Совета Федерации 25 сентября внесён вопрос о выборах председателя верхней палаты, следует из текста проекта, размещённого на сайте Совфеда.
"О Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Докладчик - первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Васильевич Федоров", - значится в проекте повестки на среду, 25 сентября.
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Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, пока кандидатуры на этот пост не внесены. "Это произойдёт 24 сентября", - сказал он.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в Совфеде, "наиболее вероятным кандидатом на пост спикера остается нынешний председатель Совфеда Валентина Матвиенко".
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