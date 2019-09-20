Юрист объяснил, почему судья отказался смотреть видео задержания Устинова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. У судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко, который дал 3,5 года колонии Павлу Устинову, были основания не смотреть видео задержания актера, но оптимальным решением было бы вернуть дело в прокуратуру, считает юрист Сергей Михайлов.

Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО Устинова, осужденного Тверским судом Москвы на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Рассматривая дело, Криворучко не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой. Генпрокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции - выпустить его на свободу.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Судья Криворучко в данной ситуации – лишь заложник обстоятельств. Видеозаписи инцидента со всех возможных ракурсов должны были быть приобщены к материалам дела на стадии следствия. Это могли сделать как сотрудники СК, так и защита с помощью соответствующих ходатайств. В таком случае было бы установлено, насколько роликам можно доверять и не подделаны ли они, после чего судья был бы обязан с ними ознакомиться. Другое дело, что эта самая стадия следствия проходила в рекордные сроки", - рассказал Михайлов РИА Новости.

"В ходе рассмотрения дела по существу судья совершенно справедливо отказался смотреть видеозаписи, так как всегда есть вероятность их фальсификации. Если же выяснится, что судья делает вывод на основе ролика, подверженного монтажу, он легко может лишиться работы. В данном случае Криворучко, вынося приговор, действовал в рамках сложившейся процедуры, основывался на плёнке, чья подлинность не вызывала сомнений", - добавил он.

Впрочем, продолжил собеседник агентства, Криворучко мог вернуть дело в прокуратуру - как поступил судья Мещанского суда в деле программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля.