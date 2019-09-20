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РИА Новости

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

15:43 20.09.2019 (обновлено: 16:41 20.09.2019)
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© Фото : АНО "РАДУГА ДОБРА"Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
© Фото : АНО "РАДУГА ДОБРА"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двухлетнюю дочь Светланы Захаровой отказались принять в детский сад в башкирском селе Алатаны из-за деформации костей черепа. Об этом сообщает НТВ.
Сначала сотрудники учреждения заявили, что девочка с необычной формой головы "распугает всех воспитанников". Затем детский сад согласился ее зачислить, но только после операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы девочка могла ходить в садик и играть с детьми, "как обычный ребенок".
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По словам родственников, врачи постоянно откладывают хирургическое вмешательство и не могут определиться, в какой город отправить девочку на лечение.
"Там у них такая катавасия. <…> Говорили, будем операцию делать, и замолчали насчет этого", — рассказал дедушка девочки Сергей Михайлов.
При этом Светлана до сих пор не получила инвалидность на ребенка, поэтому ее не обеспечивают льготными выплатами.
Кроме того, женщина узнала, что местная школа тоже не планирует принимать ее дочь.
Владимир Рязанов
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Республика БашкортостанНТВ (телеканал)Общество
Популярные комментарии
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Рустем Дашкин
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20 сентября, 15:48
ТТТомас Торквемада
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