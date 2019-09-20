Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двухлетнюю дочь Светланы Захаровой отказались принять в детский сад в башкирском селе Алатаны из-за деформации костей черепа. Об этом Двухлетнюю дочь Светланы Захаровой отказались принять в детский сад в башкирском селе Алатаны из-за деформации костей черепа. Об этом сообщает НТВ.

Сначала сотрудники учреждения заявили, что девочка с необычной формой головы "распугает всех воспитанников". Затем детский сад согласился ее зачислить, но только после операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы девочка могла ходить в садик и играть с детьми, "как обычный ребенок".

По словам родственников, врачи постоянно откладывают хирургическое вмешательство и не могут определиться, в какой город отправить девочку на лечение.

"Там у них такая катавасия. <…> Говорили, будем операцию делать, и замолчали насчет этого", — рассказал дедушка девочки Сергей Михайлов.

При этом Светлана до сих пор не получила инвалидность на ребенка, поэтому ее не обеспечивают льготными выплатами.