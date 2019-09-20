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РИА Новости

Челябинский губернатор назвал имя своего нового заместителя

15:27 20.09.2019 (обновлено: 15:30 20.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкИнаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера
Инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер подтвердил, что его новым заместителем станет замглавы Мурманской области Анатолий Векшин.
Текслер в пятницу официально вступил в должность губернатора Челябинской области.
Алексей Текслер
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"Да, это правда. Это не секрет. Готов это анонсировать. Само назначение состоится чуть позже, когда пройдут все необходимые процедуры", - сказал Текслер журналистам, отвечая на вопрос, станет ли Векшин его заместителем.
Он отметил, что у Евгения Голицына, который занимает данный пост в настоящее время, тоже будет предложение. "Я озвучу чуть позже", - пояснил Текслер.
Ранее Векшин на своей странице в Facebook написал: "Настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью... Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал 7 лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрёл верных друзей. Оглядываясь назад, могу без тени сомнений сказать, что этот этап моей жизни был трудоемким, интересным и счастливым. Я всегда буду с теплом вспоминать Север, потому что он меня закалил и научил быть настоящим".
Согласно данным правительства Мурманской области, до работы заместителем губернатора Векшин работал в ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
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Алексей ТекслерМурманская областьЧелябинская областьПолитика
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