Челябинский губернатор назвал имя своего нового заместителя

"Да, это правда. Это не секрет. Готов это анонсировать. Само назначение состоится чуть позже, когда пройдут все необходимые процедуры", - сказал Текслер журналистам, отвечая на вопрос, станет ли Векшин его заместителем.

Он отметил, что у Евгения Голицына, который занимает данный пост в настоящее время, тоже будет предложение. "Я озвучу чуть позже", - пояснил Текслер.

Ранее Векшин на своей странице в Facebook написал: "Настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью... Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал 7 лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрёл верных друзей. Оглядываясь назад, могу без тени сомнений сказать, что этот этап моей жизни был трудоемким, интересным и счастливым. Я всегда буду с теплом вспоминать Север, потому что он меня закалил и научил быть настоящим".