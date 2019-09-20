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РИА Новости

Британский рэпер вынес на сцену "отрубленную голову" Бориса Джонсона

15:46 20.09.2019 (обновлено: 15:58 20.09.2019)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский рэпер Тайрон Фрепмтон, выступающий под псевдонимом Slowthai, вынес на сцену муляж отрубленной головы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Музыкант поцеловал "голову" и, размахивая ей, в грубой форме высказался в адрес Джонсона и нынешней политической ситуации в стране, после чего кинул муляж на пол.
Артист разыграл перформанс во время выступления на главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize 2019. Зрители не сразу поняли, что голова ненастоящая, однако позже многие поддержали выходку музыканта.
Через некоторое время Slowthai объявил о выпуске на своем сайте футболок, высмеивающих премьер-министра.
Сам Борис Джонсон пока никак не прокомментировал случившееся.
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Борис ДжонсонВеликобританияОбщество - ВидеоВ мире
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