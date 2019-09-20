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РИА Новости

Дополнительный период ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме

15:01 20.09.2019 (обновлено: 15:06 20.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дополнительный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году завершился без сбоев, все экзамены прошли в штатном режиме, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Экзамены в дополнительные сроки проходили с 3 по 20 сентября, участники ЕГЭ сдавали экзамены по русскому языку и базовой математике. Сдать экзамены в сентябре могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (русскому языку и математике).
"Экзаменационная кампания ЕГЭ 2019 года завершилась. В целом экзамены прошли на высоком организационном уровне, без серьезных сбоев, утечек экзаменационных материалов и массовых нарушений", - цитирует Кравцова пресс-служба Рособрнадзора.
Он также поблагодарил организаторов, наблюдателей и руководителей региональных органов управления в сфере образования за то, что они продолжают удерживать высокую планку прозрачности и объективности проведения ЕГЭ.
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В пресс-службе отметили, что всего участие в дополнительном периоде ЕГЭ-2019 приняли около семи тысяч человек. Явка участников на экзамены составила от 59% до 74%.
Добавляется, что для организации ЕГЭ в дополнительные сроки было задействовано 142 пункта проведения экзаменов. Мониторинг хода экзаменов вели более 300 общественных наблюдателей. Практически во всех пунктах проведения велось онлайн-видеонаблюдение, печатали и сканировали экзаменационные материалы.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовРособрнадзорОбщество
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