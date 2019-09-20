Дополнительный период ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дополнительный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году завершился без сбоев, все экзамены прошли в штатном режиме, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Экзамены в дополнительные сроки проходили с 3 по 20 сентября, участники ЕГЭ сдавали экзамены по русскому языку и базовой математике. Сдать экзамены в сентябре могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (русскому языку и математике).

"Экзаменационная кампания ЕГЭ 2019 года завершилась. В целом экзамены прошли на высоком организационном уровне, без серьезных сбоев, утечек экзаменационных материалов и массовых нарушений", - цитирует Кравцова пресс-служба Рособрнадзора.

Он также поблагодарил организаторов, наблюдателей и руководителей региональных органов управления в сфере образования за то, что они продолжают удерживать высокую планку прозрачности и объективности проведения ЕГЭ.

В пресс-службе отметили, что всего участие в дополнительном периоде ЕГЭ-2019 приняли около семи тысяч человек. Явка участников на экзамены составила от 59% до 74%.