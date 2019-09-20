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РИА Новости

В Петербурге раскрыли убийство 23-летней давности

14:48 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции раскрыли убийство женщины, совершенное в июне 1996 года в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В июне 1996 года на Железнодорожной улице был обнаружен труп женщины 1974 года рождения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Приморского района задержан 49-летний гражданин, водитель такси. Подозреваемый ранее неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления и убийство", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, задержанный изобличен в том, что 23 года назад он, находясь в нетрезвом состоянии, избил до смерти женщину около железнодорожной станции "Озерки".
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Вчера, 12:35Радио Sputnik
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