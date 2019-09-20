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РИА Новости

Россия не допустит удара США по калининградской ПВО, заявил Клинцевич

14:28 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500"
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Озвученные военным США планы по возможному прорыву ПВО Калининградской области не секрет для России, все необходимые меры для предотвращения этого приняты, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
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"Конечно, разработка Пентагоном подобных планов не стала для России откровением, и все необходимые меры для их пресечения уже в зародыше нами приняты", - написал Клинцевич в Facebook.
По словам сенатора, защита Россией всех своих форпостов, включая Калининград, является жизненной необходимостью.
"Спасибо командующему ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригану, что он еще раз напомнил нам об этом. И все его оговорки, что речь идет об "очень своевременном" ответе на возможную "российскую агрессию" в Европе, гроша ломаного не стоят. США готовят именно превентивный удар", - отметил Клинцевич.
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Министерство обороны СШАСовет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияБезопасностьВ мире
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