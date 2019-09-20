Россия не допустит удара США по калининградской ПВО, заявил Клинцевич

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Озвученные военным США планы по возможному прорыву ПВО Калининградской области не секрет для России, все необходимые меры для предотвращения этого приняты, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

"Конечно, разработка Пентагоном подобных планов не стала для России откровением, и все необходимые меры для их пресечения уже в зародыше нами приняты", - написал Клинцевич в Facebook

По словам сенатора, защита Россией всех своих форпостов, включая Калининград, является жизненной необходимостью.