Кремль не отреагировал на заявление Золотова о приговоре Устинову

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кремль не отреагировал на заявление директора Росгвардии Виктора Золотова о слишком суровом приговоре Павлу Устинову и недостаточном - блогеру Владиславу Синице, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никакой реакции Кремля нет", - заявил Песков.

Золотов в четверг заявил , что Устинову можно было назначить условный срок, а остальное "перевести" блогеру Владиславу Синице, осужденному за скандальный твит.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро". Мосгорсуд в пятницу постановил освободить Устинова из СИЗО, а 26 сентября рассмотрит законность приговора.