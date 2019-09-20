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РИА Новости

Кремль не отреагировал на заявление Золотова о приговоре Устинову

14:24 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кремль не отреагировал на заявление директора Росгвардии Виктора Золотова о слишком суровом приговоре Павлу Устинову и недостаточном - блогеру Владиславу Синице, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никакой реакции Кремля нет", - заявил Песков.
Золотов в четверг заявил, что Устинову можно было назначить условный срок, а остальное "перевести" блогеру Владиславу Синице, осужденному за скандальный твит.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро". Мосгорсуд в пятницу постановил освободить Устинова из СИЗО, а 26 сентября рассмотрит законность приговора.
Синица в начале сентября был приговорен к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Суд трактовал один из его постов в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам он утверждал, что его слова вырвали из контекста.
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