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РИА Новости

Силовики 14 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

14:23 20.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Тринадцатого сентября в ЛНР заявили, что украинские силовики также 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.
Владислав Дейнего
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По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов ЛНР.
"Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но бдительно несут службу. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы дать адекватный ответ", - заявил Филипоненко.
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