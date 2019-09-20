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РИА Новости

Глав муниципалитетов Крыма изберут до ноября

14:22 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Все главы муниципалитетов Крыма будут избраны до 1 ноября, процедуры уже определены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те в свою очередь подали соответствующие заявления в свои советы.
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"Значительная часть глав администраций спокойно, с учетом уже приобретенного опыта и реализованных программ, сможет переизбраться. Все - на открытый конкурс. Мы решили, что перезагрузка должна быть полной, раз выборы прошли по всем уровням власти, то и на муниципальном уровне точно такая же процедура должна пройти. До 1 ноября все конкурсы будут завершены. Процедуры все просчитаны. Председатели советов будут избраны на следующей неделе", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, не исключено, что по итогам конкурсов появятся новые кандидатуры, которые будут достойны возглавить муниципальное образование.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября.
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Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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