Глав муниципалитетов Крыма изберут до ноября

Ранее Аксенов сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те в свою очередь подали соответствующие заявления в свои советы.

"Значительная часть глав администраций спокойно, с учетом уже приобретенного опыта и реализованных программ, сможет переизбраться. Все - на открытый конкурс. Мы решили, что перезагрузка должна быть полной, раз выборы прошли по всем уровням власти, то и на муниципальном уровне точно такая же процедура должна пройти. До 1 ноября все конкурсы будут завершены. Процедуры все просчитаны. Председатели советов будут избраны на следующей неделе", - сказал Аксенов журналистам.