В Кремле не видят поводов менять что-либо в работе прокуратуры

"Я не думаю, что это корректный вопрос. Если вас интересует та или иная мотивация, вы можете адресовать этот вопрос в прокуратуру. В данном случае нет повода что-то менять в прокуратуре. Так вопрос вообще не стоит", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что, по мнению Кремля, необходимо изменить в работе прокуратуры, чтобы людей не помещали под стражу, а сразу учитывали их характеристики.