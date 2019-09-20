МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Кремле не видят поводов менять что-либо в работе прокуратуры в связи с изменением позиции по делу актера Павла Устинова, заявил пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков.
Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
"Я не думаю, что это корректный вопрос. Если вас интересует та или иная мотивация, вы можете адресовать этот вопрос в прокуратуру. В данном случае нет повода что-то менять в прокуратуре. Так вопрос вообще не стоит", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что, по мнению Кремля, необходимо изменить в работе прокуратуры, чтобы людей не помещали под стражу, а сразу учитывали их характеристики.
На уточняющий вопрос журналистов, не удивляет ли Кремль, что прокуратура публично в течении нескольких дней высказывает противоречащие друг другу заявления, Песков ответил: "Нет, не удивляет".