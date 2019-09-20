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РИА Новости

Минпросвещения поддержало проект о горячем питании для младшеклассников

14:17 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает законопроект о горячем питании для школьников младших классов, который в пятницу был внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов внесен в Госдуму, авторами инициативы стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций
"Министерство поддерживает представленный законопроект. Организация горячего питания - необходимость для образовательного процесса и законодательное закрепление основных принципов позволит структурировать работу в регионах", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что в настоящее время министерство просвещения изучает региональный опыт и лучшие практики по организации питания, которые лягут в основу единых рекомендаций для всей страны.
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В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае спикер Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.
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Александр ЖуковМинистерство просвещения РоссииДмитрий МедведевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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