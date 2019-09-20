Минпросвещения поддержало проект о горячем питании для младшеклассников

Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото

Ученик во время обеда в столовой

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает законопроект о горячем питании для школьников младших классов, который в пятницу был внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов внесен в Госдуму, авторами инициативы стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций

"Министерство поддерживает представленный законопроект. Организация горячего питания - необходимость для образовательного процесса и законодательное закрепление основных принципов позволит структурировать работу в регионах", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в настоящее время министерство просвещения изучает региональный опыт и лучшие практики по организации питания, которые лягут в основу единых рекомендаций для всей страны.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.