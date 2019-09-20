ВСУ оборудуют позиции в районе участка отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики проводят фортификационные работы в районе участка отвода сил в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко заявил о подготовке к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
"Несмотря на заявление командующего оккупационными силами, подчиненные ему боевики… продолжают проведение фортификационных работ в зоне разведения, что ежедневно фиксируется в отчетах наблюдателями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ", - сказал Басурин.
По его словам, в районе Петровского украинские силовики "перешли к открытому невыполнению приказов командования ООС". "Некоторые командиры подразделений, находящихся в данном районе, в открытую заявляют, что не собираются отходить с занимаемых позиций на участке разведения сил и средств", - добавил представитель Народной милиции.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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