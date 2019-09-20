В ЛНР за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек

ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб, двое получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 16 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.

"Шестнадцатого сентября, защищая территорию нашей республики в районе населенного пункта Долгое, погиб военнослужащий Народной милиции. Двое защитников с множественными ранениями госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь", - заявил Филипоненко на брифинге.