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РИА Новости

В ЛНР за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек

14:10 20.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб, двое получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 16 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.
"Шестнадцатого сентября, защищая территорию нашей республики в районе населенного пункта Долгое, погиб военнослужащий Народной милиции. Двое защитников с множественными ранениями госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь", - заявил Филипоненко на брифинге.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призывал международные правозащитные организации заставить Киев соблюдать достигнутое перемирие.
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