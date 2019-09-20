В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Устинова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кремль по-прежнему воздерживается от комментариев судебных решений по делу актера Павла Устинова, делать выводы относительно того, что повлияло на изменение меры пресечения, также не входит в компетенцию Кремля, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наше дело - давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло; наверное, это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, следят ли в Кремле за происходящим вокруг дела Устинова и мог ли повлиять общественный резонанс на изменение судебного решения.

Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО актера Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до решения апелляции попросила выпустить его из изолятора.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".