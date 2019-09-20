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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Устинова

14:05 20.09.2019 (обновлено: 14:17 20.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кремль по-прежнему воздерживается от комментариев судебных решений по делу актера Павла Устинова, делать выводы относительно того, что повлияло на изменение меры пресечения, также не входит в компетенцию Кремля, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не наше дело - давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло; наверное, это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, следят ли в Кремле за происходящим вокруг дела Устинова и мог ли повлиять общественный резонанс на изменение судебного решения.
Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО актера Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до решения апелляции попросила выпустить его из изолятора.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
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За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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