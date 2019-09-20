Суд отправил под домашний арест сына бывшего вице-премьера Дагестана

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест сына бывшего заместителя премьер-министра Дагестана Раюдина Юсуфова Вадима по делу адвоката Дагира Хасавова о воспрепятствовании правосудию, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вадиму Юсуфову меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 16 ноября", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, сегодня суду предстоит рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему советнику председателя правительства республики Дагестан Абдусаламу Джамалутдинову.

Вадим Юсуфов работает начальником отдела мониторинга и контроля организации проверок Счетной палаты Дагестана, его отец Раюдин был заместителем врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Последние обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере, их дело в закрытом режиме рассматривается по существу в Лефортовском суде Москвы.

В среду Басманный суд столицы арестовал адвоката Юсуфова-старшего, управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Хасавова по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой. Вину мужчина не признает.

По мнению его коллеги Эдуарда Исецкого, уголовное дело на Хасавова призвано оказать давление на работу адвокатов по делу бывших высокопоставленных чиновников Дагестана. Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, отмечал, что претензии у правоохранителей могли возникнуть из-за информативных аудиосообщений, которые Хасасов отправлял сыну своего подзащитного. Фабула дела официально не озвучивается, слушания об избрании его фигурантам мер пресечения проходят в закрытом режиме по просьбе следствия.

Дагестанское дело

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По данным следствия, бывшие чиновники присвоили себе 41 миллион рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию здания изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому является еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.