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РИА Новости

Суд отправил под домашний арест сына бывшего вице-премьера Дагестана

14:05 20.09.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест сына бывшего заместителя премьер-министра Дагестана Раюдина Юсуфова Вадима по делу адвоката Дагира Хасавова о воспрепятствовании правосудию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вадиму Юсуфову меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 16 ноября", - рассказал собеседник агентства.
Зал судебных заседаний
18 сентября, 18:46РИА Новости
Московский суд арестовал адвоката Хасавова за воспрепятствование правосудию
Кроме того, сегодня суду предстоит рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему советнику председателя правительства республики Дагестан Абдусаламу Джамалутдинову.
Вадим Юсуфов работает начальником отдела мониторинга и контроля организации проверок Счетной палаты Дагестана, его отец Раюдин был заместителем врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Последние обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере, их дело в закрытом режиме рассматривается по существу в Лефортовском суде Москвы.
В среду Басманный суд столицы арестовал адвоката Юсуфова-старшего, управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Хасавова по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой. Вину мужчина не признает.
По мнению его коллеги Эдуарда Исецкого, уголовное дело на Хасавова призвано оказать давление на работу адвокатов по делу бывших высокопоставленных чиновников Дагестана. Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, отмечал, что претензии у правоохранителей могли возникнуть из-за информативных аудиосообщений, которые Хасасов отправлял сыну своего подзащитного. Фабула дела официально не озвучивается, слушания об избрании его фигурантам мер пресечения проходят в закрытом режиме по просьбе следствия.
Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Осман Хасбулатов
2 мая, 12:40РИА Новости
Министра экономики Дагестана отправили под арест

Дагестанское дело

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По данным следствия, бывшие чиновники присвоили себе 41 миллион рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию здания изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому является еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.
В прошлом году в Дагестане работала специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее деятельности стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, были задержаны высокопоставленные чиновники, в том числе Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования республики Шахабас Шахов, бывший руководитель антимонопольной службы Дагестана Кубасай Кубасаев и другие. Прокурор республики Денис Попов в начале 2019 года заявлял, что дела расследуются в отношении 40 высокопоставленных должностных лиц и руководителей крупных государственных учреждений Дагестана, в разных ведомствах регулярно проводятся проверки и обыски.
Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
3 июня, 17:55РИА Новости
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
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Раюдин ЮсуфовДагир ХасавовАбдусамад ГамидовРоссияДагестанПроисшествия
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