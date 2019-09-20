Минтранс выступил за сохранение старейших отраслевых праздников

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников, потому что они важная часть многолетних трудовых традиций транспортников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Газета "Коммерсант" ранее в пятницу со ссылкой на источники написала, что правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить ряд профессиональных праздников, введенных нормативными актами СССР и РСФСР, в том числе, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.
"Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников. Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников", - сообщили в пресс-службе Минтранса в пятницу.
В частности, день железнодорожника традиционно отмечают в первое воскресенье августа.
День воздушного флота празднуется в третье воскресенье августа.