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РИА Новости

Минтранс выступил за сохранение старейших отраслевых праздников

14:04 20.09.2019 (обновлено: 14:05 20.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников, потому что они важная часть многолетних трудовых традиций транспортников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Газета "Коммерсант" ранее в пятницу со ссылкой на источники написала, что правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить ряд профессиональных праздников, введенных нормативными актами СССР и РСФСР, в том числе, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.
"Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников. Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников", - сообщили в пресс-службе Минтранса в пятницу.
В частности, день железнодорожника традиционно отмечают в первое воскресенье августа.
День воздушного флота празднуется в третье воскресенье августа.
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