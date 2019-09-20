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РИА Новости

Кувейт усилит безопасность на фоне атак на саудовские нефтяные объекты

14:01 20.09.2019
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© Flickr / Turki Al-FassamФлаг Кувейта
Флаг Кувейта
© Flickr / Turki Al-Fassam
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кувейтский министр торговли и промышленности Халед ар-Раудан издал постановление об усилении мер безопасности в портах на фоне недавних атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.
Ранее министр иностранных дел Кувейта Сабах аль-Халед ас-Сабах призвал вооруженные силы быть готовыми отреагировать на любую угрозу безопасности страны на фоне нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Как сообщает агентство, ар-Раудан распорядился повысить уровень безопасности в портах Кувейта с первого до второго. Отмечается, что его решение относится как к нефтяным, так и к коммерческим портам.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Цены на нефтьСаудовская АравияКувейтБезопасностьВ мире
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