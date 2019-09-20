Кувейт усилит безопасность на фоне атак на саудовские нефтяные объекты

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кувейтский министр торговли и промышленности Халед ар-Раудан издал постановление об усилении мер безопасности в портах на фоне недавних атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

Ранее министр иностранных дел Кувейта Сабах аль-Халед ас-Сабах призвал вооруженные силы быть готовыми отреагировать на любую угрозу безопасности страны на фоне нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Как сообщает агентство, ар-Раудан распорядился повысить уровень безопасности в портах Кувейта с первого до второго. Отмечается, что его решение относится как к нефтяным, так и к коммерческим портам.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.