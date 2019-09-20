В ДНР заявили, что сбили три украинских БПЛА в Донбассе за неделю

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю сбило три беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Вооруженные формирования Украины продолжают использовать БПЛА для корректировки обстрелов объектов гражданской инфраструктуры нашей республики. Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшую неделю враг потерял три беспилотных летательных аппарата", - сказал Басурин.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.