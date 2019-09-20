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РИА Новости

Силовики выпустили по ДНР около 150 мин за неделю, заявили в республике

13:49 20.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские силовики 116 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 150 мин и снарядов, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 86 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 116 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по районам населенных пунктов республики 140 мин калибром 120 и 82 миллиметра, шесть танковых снарядов и 207 гранат различного типа", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов ранен один мирный житель, повреждено девять домов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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