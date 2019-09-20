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РИА Новости

Беглов назвал певицу Богачеву душой и символом музыкального Петербурга

13:43 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСолистка Мариинского театра Ирина Богачева
Солистка Мариинского театра Ирина Богачева
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким оперной певицы, народной артистки СССР Ирины Богачевой и назвал ее душой и символом музыкального Петербурга.
Ранее сообщалось, что Богачева скончалась 81-м году жизни. Прощание с ней, по предварительной информации, пройдет 23 сентября Мариинском театре, после чего певицу похоронят на Новодевичьем кладбище в Петербурге.
"Для нашего города имя Ирины Петровны Богачевой значило очень много. На протяжении многих десятилетий она была душой и символом музыкального Петербурга. Ее блистательный, сильный, красивый голос был украшением прославленного Мариинского театра. Для многих артистов оперы она была учителем, другом, многим дала путевку в профессию", - говорится в тексте соболезнования.
Оперная певица Ирина Богачева
Вчера, 12:53Культура
Певицу Ирину Богачеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Петербурге
Беглов назвал уход из жизни Богачевой большой утратой для Петербурга и всей музыкальной культуры. Он напоминает, что певица по праву она была удостоена звания Почетного гражданина города.
Как отмечает губернатор, Ирина Богачева очень любила родной город и была верна ему до последнего дня. "Активный общественный деятель, она продвигала значимые музыкальные и культурные проекты. Благодаря ее инициативам, неравнодушию, энергии и таланту Петербург укреплял свой статус культурной столицы России", - отмечает Беглов.
Ирина Богачева (родилась 2 марта 1939) - советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского).
В Мариинском театре певица исполнила около трех десятков ролей. В их числе: Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в "Аиде", Любаша в "Царской невесте", Марфа в "Хованщине", Азучена в "Трубадуре", Шарлотта в "Вертере", Марина Мнишек в "Борисе Годунове" и другие. Настоящей визитной карточкой артистки и образцом для нескольких поколений оперных певцов стала роль Графини в "Пиковой даме".
Российская оперная певица Ирина Богачева
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