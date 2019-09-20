Беглов назвал певицу Богачеву душой и символом музыкального Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким оперной певицы, народной артистки СССР Ирины Богачевой и назвал ее душой и символом музыкального Петербурга.

Ранее сообщалось, что Богачева скончалась 81-м году жизни. Прощание с ней, по предварительной информации, пройдет 23 сентября Мариинском театре, после чего певицу похоронят на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

"Для нашего города имя Ирины Петровны Богачевой значило очень много. На протяжении многих десятилетий она была душой и символом музыкального Петербурга. Ее блистательный, сильный, красивый голос был украшением прославленного Мариинского театра. Для многих артистов оперы она была учителем, другом, многим дала путевку в профессию", - говорится в тексте соболезнования.

Беглов назвал уход из жизни Богачевой большой утратой для Петербурга и всей музыкальной культуры. Он напоминает, что певица по праву она была удостоена звания Почетного гражданина города.

Как отмечает губернатор, Ирина Богачева очень любила родной город и была верна ему до последнего дня. "Активный общественный деятель, она продвигала значимые музыкальные и культурные проекты. Благодаря ее инициативам, неравнодушию, энергии и таланту Петербург укреплял свой статус культурной столицы России", - отмечает Беглов.

Ирина Богачева (родилась 2 марта 1939) - советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского).