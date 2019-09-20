В Подмосковье создадут центр по ремонту SSJ100

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центр технического обслуживания и ремонта самолетов Sukhoi Superjet 100, который впоследствии сможет обслуживать МС-21 и Ил-114-300, создается на базе Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) им. П.А. Воронина (филиал РСК "МиГ"), сообщил генеральный директор "МиГа" Илья Тарасенко.

"Уже сегодня на территории ЛАЗ им. П.А. Воронина создается центр технического обслуживания и ремонта самолетов SSJ100 с последующим расширением сертификата на выполнение работ по периодическому техническому обслуживанию и внедрению сервисных бюллетеней самолета ИЛ-114-300 и МС 21-300", - сказал Тарасенко, слова которого привели в пресс-службе компании.

Согласно открытым данным, в настоящее время техническое обслуживание представлено на базе "Сухого" в Жуковском. В 2017 году ее пропускная способность была увеличена втрое, однако точного количества одновременно ремонтируемых самолетов нет. Также есть несколько компаний, которые могут оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Это "Тулпар Техник" и S7 Техник, а авиакомпания "Якутия" самостоятельно может проводить формы технического обслуживания. Кроме того, послепродажное обслуживание может осуществляться в Европе и Америке.