В Петербурге назвали дату начала отопительного сезона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнется 24 сентября, сообщает городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

"24 сентября в Санкт-Петербурге официально начнется отопительный сезон, теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующим о планомерном похолодании", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 16 сентября Петербург перешел в режим периодического протапливания. Началось подключение дошкольных и средних образовательных учреждений, организаций здравоохранения и социальной защиты, а также многоквартирных жилых домов.