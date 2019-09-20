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РИА Новости
Теплоснабжение

В Петербурге назвали дату начала отопительного сезона

13:34 20.09.2019 (обновлено: 13:52 20.09.2019)
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© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
Отопление в квартире. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнется 24 сентября, сообщает городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
"24 сентября в Санкт-Петербурге официально начнется отопительный сезон, теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующим о планомерном похолодании", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что с 16 сентября Петербург перешел в режим периодического протапливания. Началось подключение дошкольных и средних образовательных учреждений, организаций здравоохранения и социальной защиты, а также многоквартирных жилых домов.
По состоянию на 20 сентября, к теплоснабжению уже подключено 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов.
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ТеплоснабжениеСанкт-ПетербургОбщество
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