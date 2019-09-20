Москалькова прокомментировала освобождение Павла Устинова

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Московском городском суде во время рассмотрения дела ПавлаУстинова

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Московском городском суде во время рассмотрения дела ПавлаУстинова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Павла Устинова из СИЗО - поистине справедливое решение.

"Сегодня вынесено поистине справедливое решение. Я бы хотела отметить особую роль Генеральной прокуратуры, которая вышла в рамках прокурорского надзора в Московский городской суд (с представлением) об отмене меры пресечения, которая была применена к Павлу... Сегодня мы как раз услышали доводы в первую очередь прокурора, защиты о том, что человек должен быть освобожден из-под стражи и ему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде... Будем ожидать рассмотрения дела по существу", - сказала Москалькова журналистам.

Она отметила, что для человека, который находится под стражей, каждый день и каждый час имеет значение. По ее словам, столичный омбудсмен Татьяна Потяева, которая посещала Устинова, видела его тревогу, поэтому очень важно было быстрее рассмотреть вопрос изменения меры пресечения.

Москалькова отметила, что есть лишь несколько оснований для применения меры пресечения в виде заключения в СИЗО: если фигурант дела может скрыться, повлиять на свидетелей и потерпевших или вновь совершить преступление. По словам омбудсмена, в случае Устинова не было ни одного из этих оснований для заключения под стражу.

"Я считаю, что суд обязательно должен рассмотреть все ходатайства, и отказ суда первой инстанции в приобщении к материалам дела видеозаписи, которую просила защита рассмотреть, - это очень важно. Очень важно понимать, какое заключение о причинении телесных повреждений представит суд, важно провести независимую экспертизу по поводу причинения вреда и кто конкретно причинили, это все, надеюсь, будет рассмотрено на апелляционном суде", - сказала Москалькова.

Кроме того, Москалькова заявила, что у нее на рассмотрении есть целый ряд ходатайств по массовым беспорядкам. "Я запросила материалы, чтобы можно было досконально изучить", - подчеркнула омбудсмен.

Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".