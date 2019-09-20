Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T13:29Z
https://ria.ru/20190920/1558891256.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/102081/18/1020811855_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_ba6d45a641eb2188d1583444b209f07e.jpg
РИА Новости

Twitter приостановил работу более четырех тысяч аккаунтов из ОАЭ и Египта

13:29 20.09.2019
273
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter приостановил работу более 4 тысяч аккаунтов из ОАЭ и Египта за информационные атаки на другие государства, сообщила компания в своем блоге.
"Мы приостановили (работу - ред.) отдельной группы из 4258 аккаунтов, действующих исключительно из ОАЭ, главным образом направленных против Катара и Йемена. Эти аккаунты часто использовали вымышленных персонажей и писали твиты о региональных проблемах, таких как гражданская война в Йемене и движение хуситов", - сообщила компания.
Также сообщается, что Twitter прекратил работу 267 аккаунтов, зарегистрированных в ОАЭ и Египте. Отмечается, что они были вовлечены в информационные атаки против Катара, а также ряда других стран, включая Иран.
Twitter утверждает, что нашел доказательства того, что эти аккаунты были созданы и управлялись частной компанией DotDev, действующей в ОАЭ и Египте. Отмечается, что аккаунты DotDev в Twitter были заблокированы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
18 сентября, 19:11Попытка госпереворота в Венесуэле
В Twitter объяснили, почему не стали блокировать аккаунт Мадуро
100001
Обсудить 0
ОАЭЕгипетTwitterВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции в пригороде Каира
В Египте СМИ обвинили "Братьев-мусульман"* в попытках организовать протесты
РИА
Новости
Шведская активистка Грета Тунберг с единомышленниками во время акции против изменения климата в Брюсселе, Бельгия
В 156 странах мира пройдут климатические забастовки
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
Россия и Египет могут обсудить авиасообщение на саммите "Россия-Африка"
Полиция Египта
В окрестностях Каира ликвидировали девять экстремистов
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ поможет Молдавии в деле о выводе миллиарда долларов из страны
Вид на Вену
Австрия упростит получение гражданства для жертв нацизма
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали активацию оборонительного пакта Рио
Давид Тоноян
Армения получила предложение от Баку об обмене заключенными
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Петербурге вандалы разрисовали памятник Маяковскому
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов встретился с египетской делегацией
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Молдавия надеется присоединиться к Евразийскому банку развития
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
05:48Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
05:38Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
Лента новостейМолния