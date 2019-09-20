Twitter приостановил работу более четырех тысяч аккаунтов из ОАЭ и Египта

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter приостановил работу более 4 тысяч аккаунтов из ОАЭ и Египта за информационные атаки на другие государства, сообщила компания в своем блоге.

"Мы приостановили (работу - ред.) отдельной группы из 4258 аккаунтов, действующих исключительно из ОАЭ, главным образом направленных против Катара и Йемена. Эти аккаунты часто использовали вымышленных персонажей и писали твиты о региональных проблемах, таких как гражданская война в Йемене и движение хуситов", - сообщила компания.

Также сообщается, что Twitter прекратил работу 267 аккаунтов, зарегистрированных в ОАЭ и Египте. Отмечается, что они были вовлечены в информационные атаки против Катара, а также ряда других стран, включая Иран.