В 156 странах мира пройдут климатические забастовки

Шведская активистка Грета Тунберг с единомышленниками во время акции против изменения климата в Брюсселе, Бельгия

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организаторы заявили о проведении 5,2 тысячи климатических забастовок в 156 странах мира с 20 по 27 сентября, сообщила основатель забастовочного движения в защиту климата Грета Тунберг в своем акаунте в Twitter.

Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако, до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

"Завтра мы вернемся к забастовке. Глобальная климатическая забастовка пройдет с 20-27 сентября: 5225 акций в 156 странах", - говорится в сообщении.

По предположениям FridaysForFuture, самые масштабные акции пройдут в США и Европе.

Российские организаторы сообщили о 27 согласованных акциях, которые планируется провести в стране с 20 по 27 сентября. Власти ряда городов, например, Калининграда, Кирова, Сочи, Петербурга уже подтвердили, что акции санкционированы.