Решение освободить актера Устинова справедливо, заявил Кучерена

Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Защита считает справедливым решение освободить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца, до апелляции, сообщил журналистам его адвокат Анатолий Кучерена.

"Я считаю решение Мосгорсуда справедливым и мотивированным", - сказал он, отметив, что его подзащитный не участвовал в несанкционированном митинге.

Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.

В ходатайстве за подписью заместителя генпрокурора указывалось, что "дальнейшее содержание под стражей нецелесообразно" с учетом "данных о личности Устинова и поручительства народного артиста [Константина] Райкина".