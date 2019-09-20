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РИА Новости

Решение освободить актера Устинова справедливо, заявил Кучерена

13:26 20.09.2019 (обновлено: 14:28 20.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Защита считает справедливым решение освободить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца, до апелляции, сообщил журналистам его адвокат Анатолий Кучерена.
"Я считаю решение Мосгорсуда справедливым и мотивированным", - сказал он, отметив, что его подзащитный не участвовал в несанкционированном митинге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.
В ходатайстве за подписью заместителя генпрокурора указывалось, что "дальнейшее содержание под стражей нецелесообразно" с учетом "данных о личности Устинова и поручительства народного артиста [Константина] Райкина".
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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